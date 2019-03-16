مؤتمر زيدان: سأعتمد على جميع اللاعبين في ريال مدريد وأحتفظ بنافاس وكورتوا

ينوي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاعتماد على جميع اللاعبين في قائمته، بعد التغييرات التي أحدثها على التشكيل في المباراة الأولى له بعد العودة.

وفاز ريال مدريد 2-0 على ضيفه سيلتا فيجو في المباراة الأولى بعد عودة زيزو، وشهد التشكيل الأساسي عودة كيلور نافاس ومارسيلو وإسكو.

وقال زيدان عقب المباراة: "أخيرا حققنا نتيجة إيجابية وهذا ما كنا نسعى له، البداية لم تكن جيدة لكن كان علينا الصبر وأنهينا الشوط الأول بشكل جيد وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني".

وعن التغييرات، أضاف "لدي قائمة تضم 25 لاعبا وسوف أعتمد عليهم جميعهم، سأعتمد على كورتوا وريجولين وعلى الذين شاركوا اليوم وقدموا أداء جيدا جدا".

وأردف "إسكو سجل هدفا وكنت سعيدا بالخيارات العديدة لنا في خط الوسط، وقدم داني سيبايوس دورا دفاعيا بعد مشاركته وهو في حال جيدة".

وعن مشاركة نافاس على حساب كورتوا، قال: "لا يمكن الاعتماد على حارس واحد في في 4 أو 5 أو 6 مسابقات، ريال مدريد يجب أن يمتلك 3 أو 4 حراس جيدين ويضعون المدرب في ورطة، وريال مدريد يمتلك كورتوا ونافاس ولوكا زيدان، وبنهاية الموسم سأعمل على الاحتفاظ بهم".

ثم أتم "لا أفكر في المستقبل، ما يشغلني هو المتبقي لنا فقط، بالتأكيد سيكون هناك بعض التغييرات ولكنني لن أتحدث كثيرا بشأنها ولن أتحدث عن الباقين والراحيلن قبل 10 مباريات من نهاية الموسم".