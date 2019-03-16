مؤتمر زيدان: سأعتمد على جميع اللاعبين في ريال مدريد وأحتفظ بنافاس وكورتوا

السبت، 16 مارس 2019 - 22:00

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

ينوي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاعتماد على جميع اللاعبين في قائمته، بعد التغييرات التي أحدثها على التشكيل في المباراة الأولى له بعد العودة.

وفاز ريال مدريد 2-0 على ضيفه سيلتا فيجو في المباراة الأولى بعد عودة زيزو، وشهد التشكيل الأساسي عودة كيلور نافاس ومارسيلو وإسكو.

أخبار متعلقة

بالفيديو – أسود بلباو تفك عقدة أتليتكو وتمهّد طريق برشلونة للقب الدوري 0-10 .. ريال مدريد يتفوق على برشلونة برقم سلبي وكيله: لولا رونالدو لما تُوج ريال مدريد بدوري الأبطال.. هو الأفضل في تاريخهم مورينيو عن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد: لست محبطا.. إنه حل مثالي

وقال زيدان عقب المباراة: "أخيرا حققنا نتيجة إيجابية وهذا ما كنا نسعى له، البداية لم تكن جيدة لكن كان علينا الصبر وأنهينا الشوط الأول بشكل جيد وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني".

وعن التغييرات، أضاف "لدي قائمة تضم 25 لاعبا وسوف أعتمد عليهم جميعهم، سأعتمد على كورتوا وريجولين وعلى الذين شاركوا اليوم وقدموا أداء جيدا جدا".

وأردف "إسكو سجل هدفا وكنت سعيدا بالخيارات العديدة لنا في خط الوسط، وقدم داني سيبايوس دورا دفاعيا بعد مشاركته وهو في حال جيدة".

وعن مشاركة نافاس على حساب كورتوا، قال: "لا يمكن الاعتماد على حارس واحد في في 4 أو 5 أو 6 مسابقات، ريال مدريد يجب أن يمتلك 3 أو 4 حراس جيدين ويضعون المدرب في ورطة، وريال مدريد يمتلك كورتوا ونافاس ولوكا زيدان، وبنهاية الموسم سأعمل على الاحتفاظ بهم".

ثم أتم "لا أفكر في المستقبل، ما يشغلني هو المتبقي لنا فقط، بالتأكيد سيكون هناك بعض التغييرات ولكنني لن أتحدث كثيرا بشأنها ولن أتحدث عن الباقين والراحيلن قبل 10 مباريات من نهاية الموسم".

ريال مدريد زيدان

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الإسماعيلي يُعدد أسباب الخروج من إفريقيا: أخطاء التحكيم الفادحة 9 دقيقة | الدوري المصري
طارق سليمان: لهذه الأسباب انضم مصطفى شوبير لقائمة مباراة الساورة 34 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – لم يعودوا من باريس بعد.. يونايتد يودّع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون 50 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: مباراة الزمالك هي الأهم لنا في الموسم 57 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي: غامرت بإشراك ديمبيلي.. وأتفق مع سولشاير في "نظرية الملعب" ساعة | أوروبا
نافاس: زيدان مدرب رائع على المستوى الإنساني.. يخبر اللاعبين بالحقيقة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك