بالفيديو – يا سلام يا رمضان يا سلام يا شحات.. الأهلي يُمتع والضحية الساورة

مسك الختام. الأهلي يسجل هدفا ولا أروع في مرمى شبيبة الساورة بعد لعبة مميزة من رمضان صبحي وحسين الشحات.

الأهلي يواجه شبيبة الساورة في الجولة الثالثة الختامية في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بهدفي مروان محسن، قبل أن تهتز شباك الفريق الجزائري للمرة الثالثة.

انطلاقة مميزة من رمضان صبحي ومرور ولا أروع من ثنائي قلب دفاع الساورة قبل أن يمرر للشحات في الدقيقة 82.

الشحات لم يُسدد ليمر بمهارة ولا أروع من دفاع الساورة ويسدد في الشباك.

هدف بأروع طريقة يختم انتصار الأهلي على الساورة.