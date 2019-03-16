انتهت - الأهلي (3)-(0) الساورة.. المارد الأحمر يتأهل لدور الثمانية

السبت، 16 مارس 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الساورة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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المباراة هي الحاسمة من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يلعب في نفس التوقيت سيمبا التنزاني ضد فيتا كلوب الكونغولي.

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ويتصدر الفريق الجزائري المجموعة برصيد 8 نقاط ثم الأهلي بـ7 نقاط وفيتا في المركز الثالث بالتساوي مع الأهلي، وأخيرا سيمبا بـ6 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-صفر

ق 80: جوووووووول حسين الشحات يسجل الثالث

ق 77: التغيير الثالث للأهلي بنزول وليد أزارو بدلا من مروان محسن

ق 76: معلول يرسل عرضية أرضية يقابلها حسين الشحات بتسديدة تمر بجوار المرمى

ق 73: التغيير الثاني للأهلي بنزول ياسر إبراهيم وخروج أيمن أشرف

ق 70: التغيير الأول للأهلي بنزول حسين الشحات وخروج أجايي

ث 67: انطلاقة من محمد هاني وعرضية خارج منطقة الجزاء قابلها ناصر ماهر بتسديدة متقنة أبعدها الحارس إلى ركنية

ق 58: انطلاقة اخرى من علي معلول ويرسل عرضية مميزة قابلها مروان محسن بضربة رأسية مرت بجوار المرمى الجزائري في فرصة خطيرة للأهلي

ق 52: تسديدة قوية من زيني حمار تشكل خطورة على مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين

ق 45: جوووووول الهدف الثاني من مروان محسن مع انطلاقة رائعة من علي معلول ومراوغة لمدافع الساورة ثم أرسل عرضية وصلت إلى مروان الذي استلم الكرة ثم دار حول نفسه وسدد في الشباك

وصف الهدف: انطلاقة من الأهلي والكرة تصل إلى مروان محسن أمام منطقة الجزاء ليمررها إلى علي معلول في الناحية اليسرى الذي أرسل عرضية أرضية اصطدمت بالمدافع فاتح طالع بعد تدخل من مروان محسن ثم تسكن الكرة الشباك

ق 30: جوووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق مدافع الساورة فاتح طالع بالخطأ في مرماه

ق 24: تسديدة أرضية قوية من ناصر ماهر تمر بجوار المرمى

ق 22: انطلاقة من رمضان صحبي وعرضية أرضية يبعدها دفاع الساورة إلى ركلة ركنية

ق 15: عرضية من محمد هاني ورأسية من أجايي تمر بجوار المرمى

ق 10: محاولات حمراء مستمرة ونشاط هجومي عن طريق أجاي ومروان محسن أمام مرمى الساورة

ق 4: اختراق من علي معلول من الناحية اليسرى وعرضية خطيرة لم تجد من يتابعها

ق 1: انطلاقة من مهاجم الساورة واصطدام بالشناوي الذي يسقط على الأرض

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة الساورة

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