أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو؟ ليس الانتصار الأجمل في مسيرتي

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

أليجري

هل الانتصار على أتليتكو مدريد هو الأجمل في مسيرتك؟ لا ليس الأجمل.. كانت إجابة ماسيمو أليجري المدير الفني ليوفنتوس واضحة وصريحة بشأن عودة فريقه أمام أتليتكو مدريد والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

واستطاع يوفنتوس تحقيق عودة ناجحة أمام أتليتكو مدريد وفاز عليه بثلاثية دون رد بعد الخسارة في الذهاب 2-صفر في مباراة كان بطلها كريستيانو رونالدو الذي سجل الثلاثية، ليتأهل لدور الثمانية في البطولة. (طالع التفاصيل)

وبسؤال أليجري عقب المباراة هل كانت المباراة الأجمل في مسيرتك رد قائلا: "ليست المباراة الأجمل في مسيرتي، كان علينا العودة وأن نقلب نتيجة لقاء الذهاب وهذا ما فعلناه".

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وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس "حققنا الفوز وكنا الأكثر شراسة على المرمى وسرعة لذلك استطعنا تسجيل الأهداف".

وأكمل "أخبرت اللاعبين ضرورة اللعب بهدوء وصفاء ذهن وكنت أعلم أن الأجواء في المباراة ستكون هيستيرية وكان يجب علينا أن نسجل هدف مبكرا لتسهيل الأمور".

وأتم تصريحاته "علينا الآن أن نستمتع بهذا الفوز الكبير، وهذا الانتصار يظهر أن المباريات تلعب ذهابا وإيابا وأن يوفنتوس استطاع التعويض والتأهل".

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