بالفيديو - عقاب جوميز.. الهلال يضرب الدحيل بثلاثية وينفرد بالصدارة

انفرد فريق الهلال السعودي بصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزا كبيرا على الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الهلال انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة ليغرد وحيدا في الصدارة بـ6 نقاط.

تقدم الهلال في الدقيقة 25 عن طريق كارلوس إدواردو ثم تعادل الدحيل في الدقيقة 75 بهدف سجله شويا ناكاجيما.

ولم ينتظر الهلال كثيرا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق المدافع علي هادي آل بليهي.

وأخيرا جاء العقاب من النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 79 الذي راوغ حارس المرمى ببراعة وسدد في المرمى مسجلا الهدف الثالث للزعيم.

وبعد هذه الخسارة تجمد رصيد الدحيل عند النقطة 3 في المركز الثاني.

في المباراة الأخرى للمجموعة تعادل العين الإماراتي مع استقلال طهران الإيراني، ليحصد الفريقين نقطتهم الأولى في المجموعة.