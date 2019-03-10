محدّث انتهت - أرسنال (2) - (0) مانشستر يونايتد

الأحد، 10 مارس 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة إنجليزية مرتقبة في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

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** مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 58 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الخامس بـ 57 نقطة.

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** أرسنال فوز على يونايتد 2-0

** انتهت

** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق70 فرصة خطيرة للغاية لأرسنال عن طريق لاكازيت بعد خطأ ليندلوف الذي مرت الكرة فوق رأسه ولكن تسديدة مهاجم أرسنال خارج المرمى.

** ق69 جووووووووووووووووووووووول أوبا والثاني لـ أرسنال من علامة الجزاء.

** ق68 ضربة جزاء لـ أرسنال بعد تدخل فريد أمام لاكازيت

** ق64 لينو يتألق مجددا وهذه المرة أمام انفراد راشفورد

** ق50 لينو يتألق أمام تسديدة خطيرة للغاية من لوكاكو

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد

** نهاية الشوط الأول

** تشاكا يتدخل أمام راشفورد في الوقت المثالي ويحمي مرمى أرسنال من تسديدة كادت تهز الشباك

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق30 أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد

** أرسنال مازال متقدما في النتيجة وسط فرص محققة من يونايتد

** ق18 تسديدة أرضية قوية من فريد ولكن في قائم أرسنال مجددا

** تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت دي خيا وهزت شباك يونايتد.

** ق12 جووووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال.

** عرضية من لوك شاو على قدم لوكاكو ولكن تسديدة الأخير في العارضة

** ق8 فرصة خطيرة للغاية لـ أرسنال من تسديدة لوكاكو ولكن في العارضة.

** ق5 سيطرة من أرسنال على مجريات اللعب بلا فرص خطيرة حتى الآن.

** أرسنال (0) - (0) مانشستر يونايتد

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال مانشستر يونايتد

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