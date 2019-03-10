محدّث انتهت - أرسنال (2) - (0) مانشستر يونايتد
الأحد، 10 مارس 2019 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة إنجليزية مرتقبة في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة
** مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 58 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الخامس بـ 57 نقطة.
** أرسنال فوز على يونايتد 2-0
** انتهت
** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق70 فرصة خطيرة للغاية لأرسنال عن طريق لاكازيت بعد خطأ ليندلوف الذي مرت الكرة فوق رأسه ولكن تسديدة مهاجم أرسنال خارج المرمى.
** ق69 جووووووووووووووووووووووول أوبا والثاني لـ أرسنال من علامة الجزاء.
** ق68 ضربة جزاء لـ أرسنال بعد تدخل فريد أمام لاكازيت
** ق64 لينو يتألق مجددا وهذه المرة أمام انفراد راشفورد
** ق50 لينو يتألق أمام تسديدة خطيرة للغاية من لوكاكو
** انطلاق الشوط الثاني
** أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد
** نهاية الشوط الأول
** تشاكا يتدخل أمام راشفورد في الوقت المثالي ويحمي مرمى أرسنال من تسديدة كادت تهز الشباك
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق30 أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد
** أرسنال مازال متقدما في النتيجة وسط فرص محققة من يونايتد
** ق18 تسديدة أرضية قوية من فريد ولكن في قائم أرسنال مجددا
** تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت دي خيا وهزت شباك يونايتد.
** ق12 جووووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال.
** عرضية من لوك شاو على قدم لوكاكو ولكن تسديدة الأخير في العارضة
** ق8 فرصة خطيرة للغاية لـ أرسنال من تسديدة لوكاكو ولكن في العارضة.
** ق5 سيطرة من أرسنال على مجريات اللعب بلا فرص خطيرة حتى الآن.
** أرسنال (0) - (0) مانشستر يونايتد
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة