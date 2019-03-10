برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي. وشكوك حول لحاقه بمباراة ليون

45 دقيقة من اللعب في مواجهة رايو فاييكانو كانت كافية لـ عثمان ديمبيلي جناح برشلونة حتى يثير قلق مدربه إرنستو فالفيردي.

برشلونة أعلن في بيان رسمي عن "انزعاجات في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر" مع نهاية مباراة رايو التي انتصر فيها متصدر الدوري الإسباني 3-1.

الفرنسي دخل بديلا بين الشوطين أثناء التعادل 1-1 وعوّض البرازيلي أرتور ميلو، قبل أن يحمل أنباء سيئة لـ برشلونة في نهاية المواجهة.

النادي ذكر في البيان أن مشاركة ديمبيلي في مباراة ليون المقبلة تتوقف على تحسُن حالته.

برشلونة يستقبل ليون على ملعب كامب نو مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بغية تجنُب المفاجأة والاستفادة من تعادله ذهابا 0-0 في فرنسا.

الإصابة قد تجبر فالفيردي على الحذر بشأن مشاركة ديمبيلي وبالتالي إبقائه على مقاعد البدلاء، ومواصلة الدفع بالبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي خرج تحت وابل من صافرات استهجان جماهير كامب نو مساء أمس السبت في مباراة رايو.

ديمبيلي (21 عاما) خاض 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجّل 13 هدفا، بالإضافة إلى صناعته 8 آخرين.

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