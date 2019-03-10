رسميا – علي عدنان أول لاعب عراقي المولد في تاريخ الدوري الأمريكي

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينافس في الدوري الأمريكي MLS، عن التعاقد مع العراقي علي عدنان.

وينضم اللاعب إلى وايتكابس على سبيل الإعارة قادما من أودينيزي الإيطالي، حتى 30 يونيو المقبل.

ليصير عدنان أول لاعب عراقي المولِد يلعب في الدوري الأمريكي على الإطلاق، والثاني عموما بعد جستن ميرام صاحب الـ29 مباراة دولية مع منتخب العراق، والذي وُلد في ولاية ميشيجان الأمريكية.

الظهير الأيسر صاحب التسديدات الصاروخية عبّر عن سعادتته الكبيرة بهذه الخطوة: "أترقب بشدة الانضمام لـ وايتكابس، أدرك أنه نادٍ مهم بكثير من الطموح وبقاعدة جماهيرية كبيرة".

مضيفا: "تحدثت مع المدرب (مارك) دوس سانتوس كثيرا قبل التوقيع، ولذا أنا متحمس للعمل معه، ومع كل الطاقم وزملائي الجدد".

من جانبه، اعتبَر دوس سانتوس أن عدنان سيكون حلا للجهة اليسرى في فريقه: "قيّمنا الفرص السانحة، ورأينا أن هذه الإعارة ستقوّي من مركز الظهير الأيسر في صفوفنا ريثما نواصل استكشاف السوق في يوليو المقبل".

وواصل معددا مزايا لاعبه الجديد: "علي قوي بدنيًا، عدواني، مميز في ألعاب الهواء، وسيضفي على فريقنا مزيدا من التوازن بفضل مزاياه الدفاعية. هو متحمس للانضمام إلينا، واختبار تجربة اللعب في فانكوفر قبل العودة إلى إيطاليا".

عدنان (25 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي بغداد، قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي من بوابة تشايكور ريزا سبور عام 2013.

لاحقا تحوّل عدنان إلى أودينيزي عام 2015، كما لعب معارا في الموسم الماضي لمواطنه أتالانتا.

اللاعب صار لا يشارك كثيرا مع نادي مدينة أوديني، إذ ظهر هذا الموسم في 5 مباريات فقط، مما أجبره على الرحيل بحثا عن مزيد من دقائق اللعب.

ولفت عدنان الأنظار عام 2013 عندما قاد منتخب العراق للمركز الرابع في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المسابقة التي سجّل خلالها هدفين.

لاحقا ظهَر عدنان في 66 مباراة دولية مع منتخب العراق الأول، مسجلا 4 أهداف، آخرهم من ركلة حرة مباشرة رائعة في مواجهة فيتنام بمنافسات كأس آسيا 2019، البطولة التي ودعها العراق من دور الـ16 أمام قطر.

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