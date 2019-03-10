"الدوري المصري ليس خطوة للأمام".. مدرب بيرو يشرح سبب استبعاد لاعب بيراميدز

على الرغم من إعلان نادي بيراميدز عبر حساباته الرسمية استدعاء لاعبه كريستيان بينافينتي إلى منتخب بيرو، إلا أن هذا لم يكن واقع الأمر.

بالتوفيق للاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي مع منتخب بلاده 🇵🇪💙 pic.twitter.com/FuKaJ96gss — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) March 3, 2019

ريكاردو جاريكا المدير الفني لـ بيرو، أعلن قائمة مكوّنة من 23 لاعبا، ليس من بينهم بينافينتي لاعب بيراميدز.

Lista de convocados por el profesor Ricardo Gareca para los amistosos con @Albirroja y El Salvador. 🙌🏽⚽️🇵🇪 #ArribaPeru pic.twitter.com/pwwx0TrFIa — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 8, 2019

ليبرر المدرب الأرجنتيني هذا الاستبعاد، "بتواجد اللاعب في الدوري المصري"، خصوصا بعد أن حضر خصيصا لمشاهدته مؤخرا.

وصرّح جاريكا عن استبعاد بينافينتي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة: "قبل أن نختار قائمة المنتخب، نقوم بتقييم كل شيء، ليس فقط مستوى اللاعب، ولكن أيضا مدى بُعد المسافة، فارق التوقيت، طول الرحلة، والعديد من الأمور الأخرى".

مضيفا خلال حديثه عن اللاعب الملقّب بـ "El Chavel" أو "الطفل": "من الجلي أن كريستيان بينافينتي يعجبنا كلاعب، وأحيانا القرارات التي نتخذها لا تعجبنا، أو نعتقد أنها ستعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخب الوطني".

وأضاف: "لوددت لو يتواجد بينافنتي في دوري آخر".

وواصل معتبرا أن انتقال لاعبه للدوري المصري لم يكن خطوة إيجابية: "لقد شاهدته في الدوري البلجيكي، ومن ثم شاهدته في الدوري المصري، ورياضيًا لا أعتقد أنها خطوة للأمام".

واستدرك: "ولكن هذا لا يُغلِق الباب في وجهه".

واختتم جاريكا: "لربما لن يكون معنا الآن، ولكن عندما نمتلك 15 يوما قبل كوبا أمريكا سيكون استدعائه واردا".

جاريكا تواجد بنفسه في مصر لمتابعة بينافينتي عن كثب قبل حوالي 3 أسابيع، إذ شاهد مواجهة الجونة وبيراميدز، والتقى بمواطنه وزميله السابق في منتخب الأرجنتين: رامون دياز.

المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا يزور معسكر الفريق في الجونة ويلتقى بمواطنه رامون دياز لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة ومتابعة لاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي pic.twitter.com/7Wa9QaC4rK — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 19, 2019

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يعبّر فيها جاريكا عن عدم موافقته على انتقال بينافينتي إلى الدوري المصري، إذ صرّح في وقتٍ سابق لإذاعة بيروفية: "لا يمكنني التدخل في القرارات الشخصية. قال لي إن العرض الذي تلقاه لا يمكن رفضه، ولكن كان بإمكانه البقاء في أوروبا".

وشدد "هناك أمور لا تستطيع أن تقول لها لا، مسيرة لاعب الكرة قصيرة لذا كنت أحب أن يبقى في أوروبا".

بينافينتي (24 عاما) انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي مقابل 5,40 مليون جنيه إسترليني بحسب موقع Transfermarkt.

اللاعب الذي تكون في لافابريكا (أكاديمية ريال مدريد)، خاض 5 مباريات مع الفريق المصري حتى اللحظة، مسجّلا هدفا وصانعا آخر.

صانع الألعاب صاحب الـ18 مباراة دولية لم يكن في قائمة بلاده خلال كأس العالم 2018، لكنه عاد بعدها للمنتخب وظهر في التوقف الدولي الماضي بشهر نوفمبر، عندما لعب وديًا أمام الإكوادور وكوستاريكا، قبل أن يتم استبعاده مجددا في توقف مارس.

بيرو تواجه باراجواي وديًا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 مارس، قبل أن تلعب أمام السلفادور في العاصمة واشنطن يوم 27 من الشهر نفسه.

منتخب بلاد الإنكا يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 في الصيف المقبل على أرض البرازيل، حيث يتواجد في المجموعة رفقة صاحبة الأرض، بالإضافة إلى بوليفيا وفنزويلا.

قائمة بيرو لتوقّف مارس الدولي:

حراسة المرمى: بيدرو جاييسي (أليانزا ليما) – خوسيه كارفايو (يونيفيرسيتاريو) – كارلوس كاسيدا (ميلجار)

الدفاع: لويس أدفينكولا (رايو فاييكانو الإسباني) – ميجيل تراوكو (فلامينجو البرازيلي) – ألدو كورزو (يونيفيرسيتاريو) – أندرسون سانتاماريا (أتلاس المكسيكي) – ميجيل أراوخو (تاياريس الأرجنتيني) – لويس أبرام (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – ماركوس لوبيز (سان هوزيه إيرثكويكس الأمريكي)

الوسط: يوشيمار يوتون (كروز أزول المكسيكي) – أندري كاريّو (الهلال السعودي) – كريستيان كويفا (سانتوس البرازيلي) – إديسون فلوريس (موريلا المكسيكي) – ريناتو تابيا (فيليم الهولندي) – أندي بولو (بورتلاند تيمبرز الأمريكي) – كريستوفر جونزاليس (سبورتنج كريستال) – ويلدر كارتاخينا (أليانزا ليما) – أليكسيس أرياس (ميلجار)

الهجوم: جيفرسون فارفان (لوكموتيف موسكو الروسي) – يوردي رينا (فانكوفر وايتكابس الكندي) – بيتو دا سيلفا (لوبوس المكسيكي)

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