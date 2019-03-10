مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وصلاح وقمة منتظرة

كأس الكونفدرالية والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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الزمالك يواجه جور ماهيا الكيني في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

وفي إطار نفس المجموعة، يلعب بترو أتليتكو الأنجولي أمام نصر حسين داي الجزائري في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 7.

افتتاح مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي سيكون بين ليفربول وبيرنلي.

محترفنا المصري محمد صلاح من المنتظر أن يظهر في لقاء ليفربول وبيرنلي الذي ينطلق في الثانية ظهرا على بي إن سبورتس 2.

بعد ليفربول وبيرنلي، يلعب تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الرابعة و5 دقائق على بي إن سبورتس 2.

وفي السادسة والنصف مساءً، تنطلق قمة إنجليزية منتظرة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في صراع المركز الرابع على بي إن سبورتس 2 أيضا.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني، ستكون عندما يحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

قبل لقاء ريال مدريد، يلعب إشبيلية ضد ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساءً، وقبلها جيرونا ضد فالنسيا في الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا.

أما عن أبرز مواجهات الدوري الإيطالي. يلعب إنتر أمام سبال في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويحل نابولي ضيفا على ساسولو في السابعة مساءً على نفس القناة، ويليه فيورنتينا ضد لاتسيو.

وضمن المواجهات النارية في كأس الكونفدرالية، يلعب الصفاقسي التونسي ضد النجم الساحلي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

على جانب المحترفين، يحل قاسم باشا مع الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ ضيفا على جوزتيبي في الجولة الـ 25 من الدوري التركي في الثالثة عصرا، في لقاء لن يبث على قنوات الشرق الأوسط.

وفي اليونان، يحل أتروميتوس الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة، ضيفا على باوك سالونيكي في الخامسة والربع مساءً، ويلعب أحمد حسن "كوكا" مع فريقه أوليمبياكوس أمام أريس في السابعة والنصف مساءً في إطار نفس الجولة الـ 24.

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