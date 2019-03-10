موسم تاريخي.. خيتافي يقهر ويسكا ويقترب من ريال مدريد الثالث

واصل خيتافي مغامرته المجنونة في الدوري الإسباني، وقلَب تأخره أمام ويسكا إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

خيتافي رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 22 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

إنريك جايّجو سجّل هدف ويسكا أولا، فيما سجّل خايمي ماتا هدفي خيتافي بالشوط الثاني.

خيتافي حقق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، ليعزز مركزه في مقاعد التأهُل لدوري أبطال أوروبا.

ويسكا تقدّم أولا في النتيجة عن طريق جايّجو في الدقيقة 35 بعد عرضية متقنة من تشيمي أفيلا.

قبل أن ينتفض خيتافي في الشوط الثاني، بهدفٍ أول عن طريق ماتا في الدقيقة 50 من تسديدة رائعة، احتاجت إلى تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم بعدم وجود تسلل.

ماتا عاد بنفسه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، رافعا رصيده الشخصي من الأهداف في دوري هذا الموسم إلى 13 هدفا، وهو أكثر اللاعبين الإسبان تسجيلا في المسابقة الحالية.

خيتافي صار على بُعد 3 نقاط –مؤقتا- من ريال مدريد الثالث الذي يواجه بلد الوليد مساء الأحد، كما ابتعد عن ديبورتيفو ألافيس الرابع بـ4 نقاط بعد تعثُر الأخير بالتعادل أمام إيبار يوم السبت.

بينما فوّت ويسكا مغادرة المركز الأخير، ولم يستغل هزيمة رايو فاييكانو أمام برشلونة.