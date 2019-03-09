الكشف عن السبب الحقيقي لتأخُر سولاري عن المؤتمر الصحفي.. ليس اجتماعا مع اللاعبين

في قاعة المؤتمرات الصحفية بالمدينة الرياضية لـ ريال مدريد "فالديبيابس"، اضطر جمع متحفز من الصحفيين إلى الانتظار لقرابة الساعتين، حتى يلقوا بأسئلتهم الشرسة في وجه سانتياجو سولاري.

المدرب الأرجنتيني الذي أدار على الأرجح حصته التدريبية الأخيرة مع ريال مدريد، تأخر عن المؤتمر الصحفي السابق لمباراة بلد الوليد لأكثر من 100 دقيقة صباح اليوم السبت.

طالع تصريحات سولاري في المؤتمر الصحفي الساخن

هؤلاء الذين أعدّوا أسئلة نارية لُتطرَح على سولاري بعد خسائر الأسبوع الماضي الكارثية، بدأوا في التأفف عبر حساباتهم على "تويتر" مع تأخُر سولاري 30 دقيقة بالفعل.

كثيرُ من التكهنات دارت في تلك الأثناء عن السبب الخفي لتأخُر سولاري غير الاعتيادي، قبل أن يُطل مدرب ريال مدريد فجأة مع سيل من الاعتذارات للحاضرين، مبررا تأخره بأنه "كان يعمل".

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت عن سبب تأخُر سولاري، وزعمت أن اجتماع بـ خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي كان قائما في هذه الأثناء.

سولاري أنهى التدريب بشكل طبيعي، واتجه إلى مكتب سانشيز، وغرض الاجتماع الذي دام لساعة وربع، كان دعَم المدرب الأرجنتيني بعد الأيام العصيبة التي عاشها مؤخرا.

وهذا يخالِف الاعتقاد الذي ساد بأن سولاري كان مجتمعا بلاعبيه في هذه المدة، بل دللت الصحيفة أن اللاعبين نفسهم تفاجأوا من تأخر مدربهم عن المؤتمر الصحفي، وأن بعضهم كان في منزله بالفعل مع بدء المؤتمر.

وبالتالي، فلا وجود لهذا الاجتماع المزعوم مع اللاعبين من الأساس.

سولاري أنهى اجتماعه الطويل مع سانشيز، وتوجّه إلى مكتبه وبدأ اجتماعا آخر مع المسؤولين الإعلاميين في النادي، لبحث الأسئلة الحساسة المتوقَع طرحها عليه، وكيفية الإجابة عليها.

ريال مدريد يحل ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريّا بالجولة 29 من الدوري الإسباني، بعد أيام من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام بالسقوط 1-4 في سانتياجو برنابيو.

النادي العاصمي تعرّض قبلها لهزيميتين قاسيتين بالفعل أمام الغريم برشلونة، 0-3 في إياب نصف نهائي الكأس وتوديع المسابقة بالتبعية، و0-1 في الجولة الماضية من الدوري ورمي المنديل عمليًا.

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