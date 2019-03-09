الكشف عن السبب الحقيقي لتأخُر سولاري عن المؤتمر الصحفي.. ليس اجتماعا مع اللاعبين

السبت، 09 مارس 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

في قاعة المؤتمرات الصحفية بالمدينة الرياضية لـ ريال مدريد "فالديبيابس"، اضطر جمع متحفز من الصحفيين إلى الانتظار لقرابة الساعتين، حتى يلقوا بأسئلتهم الشرسة في وجه سانتياجو سولاري.

المدرب الأرجنتيني الذي أدار على الأرجح حصته التدريبية الأخيرة مع ريال مدريد، تأخر عن المؤتمر الصحفي السابق لمباراة بلد الوليد لأكثر من 100 دقيقة صباح اليوم السبت.

طالع تصريحات سولاري في المؤتمر الصحفي الساخن

أخبار متعلقة

بالفيديو - بهدف جدلي و"هاتريك" سترلينج.. سيتي يضرب واتفورد بثلاثية ويتمسك بالقمة بالفيديو - العاصمة تحت السيطرة.. برشلونة يُخمد شجاعة رايو ويؤكد صدارته بالفيديو - قرار تحكيمي غير مفهوم.. مانشستر سيتي يسجل هدفا جدليا في واتفورد أتليتكو يستعد لـ يوفنتوس بفوزه "المفضل" على ليجانيس

هؤلاء الذين أعدّوا أسئلة نارية لُتطرَح على سولاري بعد خسائر الأسبوع الماضي الكارثية، بدأوا في التأفف عبر حساباتهم على "تويتر" مع تأخُر سولاري 30 دقيقة بالفعل.

كثيرُ من التكهنات دارت في تلك الأثناء عن السبب الخفي لتأخُر سولاري غير الاعتيادي، قبل أن يُطل مدرب ريال مدريد فجأة مع سيل من الاعتذارات للحاضرين، مبررا تأخره بأنه "كان يعمل".

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت عن سبب تأخُر سولاري، وزعمت أن اجتماع بـ خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي كان قائما في هذه الأثناء.

سولاري أنهى التدريب بشكل طبيعي، واتجه إلى مكتب سانشيز، وغرض الاجتماع الذي دام لساعة وربع، كان دعَم المدرب الأرجنتيني بعد الأيام العصيبة التي عاشها مؤخرا.

وهذا يخالِف الاعتقاد الذي ساد بأن سولاري كان مجتمعا بلاعبيه في هذه المدة، بل دللت الصحيفة أن اللاعبين نفسهم تفاجأوا من تأخر مدربهم عن المؤتمر الصحفي، وأن بعضهم كان في منزله بالفعل مع بدء المؤتمر.

وبالتالي، فلا وجود لهذا الاجتماع المزعوم مع اللاعبين من الأساس.

سولاري أنهى اجتماعه الطويل مع سانشيز، وتوجّه إلى مكتبه وبدأ اجتماعا آخر مع المسؤولين الإعلاميين في النادي، لبحث الأسئلة الحساسة المتوقَع طرحها عليه، وكيفية الإجابة عليها.

ريال مدريد يحل ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريّا بالجولة 29 من الدوري الإسباني، بعد أيام من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام بالسقوط 1-4 في سانتياجو برنابيو.

النادي العاصمي تعرّض قبلها لهزيميتين قاسيتين بالفعل أمام الغريم برشلونة، 0-3 في إياب نصف نهائي الكأس وتوديع المسابقة بالتبعية، و0-1 في الجولة الماضية من الدوري ورمي المنديل عمليًا.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – الأهلي يقع في الفخ الكونغولي "المعتاد".. فيتا يشعل المجموعة بهدف متأخر

جروس: تأجيل لقاء المقاولون؟ سيكون أفضل بكل تأكيد.. وتركيزنا على الفوز وليس فارق الأهداف

رغم معادلة السجل الأسوأ.. الأهلي بلا فوز خارجي في المجموعات = بطل إفريقيا مرتين

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي

مؤتمر لاسارتي: الخسارة غير عادلة أمام فيتا كلوب.. الأمور أصبحت مُعقدة ولكن

ريال مدريد سولاري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وصلاح وقمة منتظرة ساعة | إفريقيا
الاتحاد السكندري يوقف صبري رحيل ويحوله للتحقيق 2 ساعة | الدوري المصري
هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 2 ساعة | إفريقيا
موسم تاريخي.. خيتافي يقهر ويسكا ويقترب من ريال مدريد الثالث 2 ساعة | أوروبا
"وصية إكرامي ولعب بالقدم وتصدي لركلات الجزاء".. مدربو شباب الأهلي يعددون مزايا طارق وشوبير 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – ميلان يتوغّل في مقاعد الأبطال بفوز شاق على كييفو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك