بالفيديو - بهدف جدلي و"هاتريك" سترلينج.. سيتي يضرب واتفورد بثلاثية ويتمسك بالقمة

هدف أثار جدل الجميع في الملعب وأمام الشاشات منح مانشستر ستيي التقدم في المباراة التي حقق خلالها الفوز بثلاثية مقابل هدف على واتفورد ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وواصل مانشستر ستيي انتصاراته في الدوري الإنجليزي ليستمر على قمة جدول الترتيب بعدما وصل للنقطة رقم 74 بفارق 4 نقاط عن منافسه ليفربول الذي يلعب غدا ضد بيرنلي.

وصف المباراة

سيطر سيتي على مجريات اللعب بالكامل خلال الشوط الأول مقابل أداء دفاعي بحت من واتفورد الذي نجح بالفعل في إنهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وكان رحيم سترلينج أخطر لاعبي مانشستر سيتي على مرمى واتفورد خلال الشوط الأول، لكنه أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى.

في الشوط الثاني انقلبت الأمور تماما عندما سجل رحيم سترلينج هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الشوط بعد تمريرة من سيرجيو أجويرو.

إلا أن الحكم المساعد رفع رايته وأشار إلى وجود حالة تسلل على رحيم سترلينج وهو ما أظهرته الإعادة التلفزيونية، ليذهب له حكم المباراة وبعد عدة دقائق من النقاش قرر الحكم بشكل غريب احتساب الهدف لصالح أصحاب الأرض.

الهدف الأول جعل الأمور أسهل أمام مانشستر سيتي ليسجل رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 50 بصناعة من النجم الجزائري رياض محرز، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 59 بعدما استغل تمريرة رائعة من دافيد سليفا وسدد في الشباك بطريقة مميزة.

وأجرى خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد تغييران بنزول ثنائي الهجوم تروي ديني وجيرارد ديوليفيو في الدقيقة 66.

ليأتي هدف واتفورد الوحيد في المباراة في الدقيقة ذاتها بلعبه مشتركة من الثنائي البديل ومن أول لمسه له، بعدما لعب تروي ديني تمريرة برأسه إلى ديوليفيو الذي وضع الكرة في شباك سيتي.

الهزيمة جمدت رصيد واتفورد عند النقطة 43 في المركز الثامن بجدول الترتيب.