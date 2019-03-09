مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهات بالجملة

السبت، 09 مارس 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - فيتا كلوب

دوري أبطال إفريقيا، دوري إنجليزي وإسباني وإيطالي وفرنسي.. أهلا بكم في السبت الكروي.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الأهلي يحل ضيفا على فيتا كلوب الأنجولي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

أخبار متعلقة

السر في الدقيقة الأخيرة.. منتخب مصر الأوليمبي يفوز وديا على مالاوي استعدادا لأمم إفريقيا تحوّل جديد.. أس: سيدورف قد يتولى تدريب ريال مدريد لنهاية الموسم أول تعليق رسمي من قطر على أنباء استضافة مونديال 2022 مع الكويت وعمان بالفيديو – "فريق يفوز بالدوري وآخر يتأهل لأبطال أوروبا".. يوفنتوس يكتسح أودينيزي برباعية

وفي نفس التوقيت يلعب أسيك أمام الوداد الرياضي المغربي على بي إن سبورتس 8 في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وضمن مجموعة الأهلي أيضا، يلعب شبيبة الساورة أمام سيمبا التنزاني في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب صن داونز الجنوب إفريقي ضد لوبي ستارز النيجيري في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 8.

في الدوري الإنجليزي، افتتاح الجولة الـ 30 سيجمع بين كريستال بالاس أمام برايتون في الثانية والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وتقام 5 مباريات في الخامسة مساءً. ساوثامبتون ضد توتنام على بي إن سبورتس 2. ليستر سيتي ضد فولام على بي إن سبورتس 7. كارديف سيتي ضد وست هام على بي إن سبورتس 11. هدرسفيلد ضد بورنموث على بي إن سبورتس 12. نيوكاسل ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 9.

السابعة والنصف مساءً، يلعب مانشستر سيتي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، يلعب ألافيس ضد إيبار في الثانية ظهرا ثم أتليتكو مدريد أمام ديبورتيفو ليجانيس في الخامسة والربع مساءً، ويليه برشلونة أمام رايو فاليكانو في السابعة والنصف مساءً، وفي ختام اليوم، يلعب خيتافي ضد ويسكا في العاشرة إلا ربع مساءً، وكل المباريات على بي إن سبورتس 3.

ويلعب بارما ضد جنوى في السابعة مساءً ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس 4.

ثم يحل ميلان ضيفا على كييفو في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت على بي إن سبورتس 4 في الرابعة والنصف عصرا.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره فولفسبورج في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 5.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

في إيطاليا في إنجلترا في إفريقيا الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
السر في الدقيقة الأخيرة.. منتخب مصر الأوليمبي يفوز وديا على مالاوي استعدادا لأمم إفريقيا 2 ساعة | مصر
تحوّل جديد.. أس: سيدورف قد يتولى تدريب ريال مدريد لنهاية الموسم 2 ساعة | أوروبا
أول تعليق رسمي من قطر على أنباء استضافة مونديال 2022 مع الكويت وعمان 2 ساعة | الوطن العربي
بالفيديو – "فريق يفوز بالدوري وآخر يتأهل لأبطال أوروبا".. يوفنتوس يكتسح أودينيزي برباعية 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – إلى ربع نهائي.. الترجي ينتصر ويضمن التأهل كمتصدر لمجموعته في إفريقيا 3 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك