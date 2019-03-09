مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهات بالجملة

دوري أبطال إفريقيا، دوري إنجليزي وإسباني وإيطالي وفرنسي.. أهلا بكم في السبت الكروي.

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الأهلي يحل ضيفا على فيتا كلوب الأنجولي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وفي نفس التوقيت يلعب أسيك أمام الوداد الرياضي المغربي على بي إن سبورتس 8 في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وضمن مجموعة الأهلي أيضا، يلعب شبيبة الساورة أمام سيمبا التنزاني في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب صن داونز الجنوب إفريقي ضد لوبي ستارز النيجيري في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 8.

في الدوري الإنجليزي، افتتاح الجولة الـ 30 سيجمع بين كريستال بالاس أمام برايتون في الثانية والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وتقام 5 مباريات في الخامسة مساءً. ساوثامبتون ضد توتنام على بي إن سبورتس 2. ليستر سيتي ضد فولام على بي إن سبورتس 7. كارديف سيتي ضد وست هام على بي إن سبورتس 11. هدرسفيلد ضد بورنموث على بي إن سبورتس 12. نيوكاسل ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 9.

السابعة والنصف مساءً، يلعب مانشستر سيتي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، يلعب ألافيس ضد إيبار في الثانية ظهرا ثم أتليتكو مدريد أمام ديبورتيفو ليجانيس في الخامسة والربع مساءً، ويليه برشلونة أمام رايو فاليكانو في السابعة والنصف مساءً، وفي ختام اليوم، يلعب خيتافي ضد ويسكا في العاشرة إلا ربع مساءً، وكل المباريات على بي إن سبورتس 3.

ويلعب بارما ضد جنوى في السابعة مساءً ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس 4.

ثم يحل ميلان ضيفا على كييفو في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت على بي إن سبورتس 4 في الرابعة والنصف عصرا.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره فولفسبورج في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 5.

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