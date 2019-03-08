بالفيديو – "فريق يفوز بالدوري وآخر يتأهل لأبطال أوروبا".. يوفنتوس يكتسح أودينيزي برباعية

الجمعة، 08 مارس 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

كين - يوفنتوس

"لو شارك يوفى بفريقين في الدوري واحد سيفوز باللقب طبعا والآخر يمكنه أن يتأهل الى دوري الأبطال" حسين مراسل شبكة "بي إن سبورتس" في إيطاليا واليوم حقق يوفنتوس المقولة.

واكتسح يوفنتوس منافسه أودينيزي في ملعبه بأربعة أهداف لهدف اليوم الجمعة في إطارة الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

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وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وجيورجيو كيلليني وماريو ماندزوكيتش لإراحتهم قبل مواجهة أتليتكو مدريد الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح يوفنتوس أهداف المباراة عن طريق اللاعب الشاب مويس كين في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 39 عاد لاعب البيانكونيري ومنتخب إيطاليا وسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه.

زحف يوفنتوس لم يتوقف وفي الدقيقة 67 سجل إيمري تشان الهدف الثالث للبيانكونيري من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 71 أتم بليز ماتويدي حفلة يوفنتوس بتسجيله الهدف الرابع ليوفنتوس.

وسجل كيفن لاسانيا هدف المباراة الوحيد لصالح أودينيزي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 75 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 19 نقطة كاملة عن ملاحقه نابولي.

ولكن نابولي له لقاء أقل إذ أنه سيواجه غدا السبت منافسه ساسولو.

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