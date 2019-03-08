مؤتمر جوارديولا: أثق في حل أزمة قواعد اللعب المالي.. وما حدث لواتفورد مُذهل

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فتح الاتحاد الأوروبي لتحقيقات بسبب احتمالية خرق ناديه لقواعد اللعب المالي النظيف لا تقلقه.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أعتقد أن النادي أصدر بيانا أمس، ولا أستطيع تقديم أي إضافة وأتمنى انتهاء الأمر قريبا".

وأضاف "قلت الموسم الماضي أنا أثق فيما قام به النادي وأتمنى حل المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وبسؤاله هل تؤثر تلك الادعاءات على تراثه في النادي قال: "لا وأنا سعيد بوضع النادي حاليا".

وعن مواجهة واتفورد قال: "ما فعلوه خلال الموسم الجاري مُذهل وهو فريق منظم للغاية ولديه مدرب جيد جدا وقاد النادي لحصد الكثير من النقاط".

وأردف جوارديولا "هذه هي المباراة الأخيرة قبل 21 يوما بلا دوري إنجليزي وهناك مباريات قليلة على نهاية الموسم لذا من الهام لنا حصد النقاط كاملة".

ويلتقي مانشستر سيتي مع واتفورد غدا السبت في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

ويتصدر سيتي جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.

أما واتفورد فيحتل المركز الثامن بـ43 نقطة بالتساوي مع ولفرهامبتون السابع ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

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