ليفربول يطمئن جماهيره بشأن إصابة تشامبرلين

الجمعة، 08 مارس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

تشامبرلين - ليفربول

طمأن ليفربول جماهيره بشأن الإصابة التي تعرض لها أليكس أوكسلايد تشامبرلين في لقاء الفريق الرديف أمام ديربي كاونتي.

وتعد هذه هي أول مرة يشارك فيها اللاعب الإنجليزي في أي مباراة منذ إصابته في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وكان من المفترض أن يشارك تشامبرلين لشوط كامل في المباراة لكنه لم يستطع وشعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية وترك اللقاء في الدقيقة 40.

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وقال نيل كريتشلي مدرب رديف ليفربول لموقع النادي الرسمي: "هو شعر ببعض الآلام لكنها ليست شيء خطير وأؤكد أن الأمر ليس يتعلق بركبته لذا هو سعيد لأنه لا يعاني من أي مشكلة".

وأكمل "تشامبرلين استمتع بالمباراة وكان سعيدا للعودة أتمنى عندما يستيقظ في الصبح لا يشعر بأي شيء والفكر كانت لإشراكه لشوط كامل وهو اقترب من ذلك الهدف".

وأضاف "أتمنى ألا تكون إصابته سيئة كما ظهر في البداية لقد نظر إلينا في مقاعد البدلاء ولم نكن متيقنين وعلينا فحص العضلة غدا".

وأتم "الأمر الجيد أن تشامبرلين تعامل مع الأمر بشكل جيد وسريع وخرج من المباراة فور شعوره بالألم".

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