توتنام يعلن عن موعد افتتاح ملعبه الجديد: مباراتان للاختبار

أعلن توتنام رسميا عن افتتاحه لملعبه الجديد "نيو وايت هارت لين" بشكل رسمي ولكن سيتم خوض مباراتان عليه لفرق الأكاديمية ولقاء لأساطير النادي أولا.

وسوف تقام المباراة الأولى يوم الأحد 24 مارس الجاري بين توتنام وساوثامبتون تحت 18 عاما بحضور 30 ألف متفرج فقط.

ثم في الـ30 من الشهر الجاري ستقام مباراة بين أساطير توتنام بحضور 45 ألف متفرج.

يأتي ذلك في إطار رغبة توتنام في الحصول على "شهادة سلامة رسمية بخوض مباريات اختبارية مع زيادة أعداد حضور الجمهور بشكل تدريجي" كما ذكر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة.

وعقد توتنام محادثات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونظير الأوروبي "يويفا" من أجل انتقال الفريق لخوض مبارياته في ملعبه الجديد فيما تبقى من الموسم الجاري.

فإن فاز برايتون أند هوف ألبيون في مباراته في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فإن أول لقاء سيكون ضد كريستال بالاس في الثالث من شهر أبريل المقبل.

وبعدها سيخوض توتنام مواجهة برايتون أحد أيام 23 أو 24 أبريل المقبل.

أما حال هزيمة برايتون في الكأس فإنهم سيواجهون توتنام في أحد أيام السادس أو السابع من أبريل ثم كريستال بالاس أحد أيام 23 أو 24 من الشهر نفسه.

ووجه توتنام شكره لكلا الناديين لتفهمها لظروفه الحالية وموافقتهما على تأجيل مواجهة أي منهما بالنظر لجدول المباريات.

يذكر أن توتنام يخوض مبارياته خلال الموسم الجاري في ملعب ويمبلي.

اقرأ أيضا:

المصري لـ في الجول: نعاني من أزمة بعد توقف العمل في ملعب بورسعيد.. على وزير الرياضة إنقاذنا

بعد 40 دقيقة مع رديف ليفربول.. تشامبرلين يغادر الملعب بعد شعوره بآلام في الركبة

مؤتمر لاسارتي: خبرات الأهلي قادرة على حسم لقاء فيتا رغم الصعوبات

أحمد فتحي: النجيل الصناعي يؤثر علينا سلبا لكنني اعتدت على الفوز مهما كانت الأجواء

مران الزمالك – جروس يشرح للاعبين بعض الواجبات الفنية.. وعودة حفني وجمعة للتدريب الجماعي