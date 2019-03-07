فضل: مصر جاهزة بـ10 ملاعب لكأس الأمم.. وأسوان خارج الحسابات

يثق محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، على وفرة في الملاعب المصرية الجاهزة لاستضافة البطولة.

وصرح فضل عبر برنامج اللعيب: "مصر لديها 10 ملاعب جاهزة لاستضافة كأس الأمم رغم تحديد 6 ملاعب فقط للبطولة".

وأضاف "هناك 14 لجنة تعمل بشكل يومي ونتلقى تقاريرا عديدة عن اشتراطات الاتحاد الإفريقي المطلوبة بعد معاينة الملاعب الستة".

وتابع "البنية التحتية تحتاج للتطوير ونتواصل مع الجهات المختصة، وكل الأمور واردة بشأن الملاعب، فالقرار الفني والاستشاري أهم بالنسبة لنا لذا قدمنا 10 ملاعب في البداية".

وبرر محمد فضل استبعاد استاد أسوان من الملاعب المستضيفة لكأس الأمم موضحا "سعة الملعب لا تسمح بإقامة أي مجموعة في أسوان".

وأشار "الاتحاد الإفريقي يشترط تحديد ملعبين سعتهما 15 ألف متفرج وملعبين آخرين سعتهما 20 ألف متفرج وملعبين سعتهما تتجاوز 40 ألف متفرج".

وأتم تصريحاته "أما ملعب أسوان لا تنطبق عليه المواصفات لأن سعته الجماهيرية 9 آلاف و500 متفرج، ونفس الأمر بالنسبة لملعب الجونة".