الإسماعيلي يضم 25 لاعبا لمواجهتي مازيمبي وسموحة

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي - لسعد الجزيري

أعلن سيدومير يانوفسكي المدير الفني للإسماعيلي قائمة من 25 لاعبا لمواجهتي مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، وسموحة في الدوري الممتاز.

ويعود للقائمة العائد من الإصابة محمود متولي، والذي قد لا يكون جاهزا لمواجهة مازيمبي المقررة يوم الجمعة المقبل، ولكنه قد يكون حاضرا عند مواجهة سموحة يوم الثلاثاء.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب

الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن

الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – محمد الضرف – محمد الشامي – مدحت فقوسة

الهجوم: بينسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما يحل مازيمبي ثانيا برصيد سبع نقاط.

وسقط الدراويش أمام شبيبة قسنطينة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة ليتأزم موقف تأهل الدراويش للدور الثاني.

في إفريقيا الإسماعيلي

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