دي بور: إنجاز أياكس أفضل من فوزنا على ريال مدريد منذ 24 عاما

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 08:21

كتب : FilGoal

أياكس - ريال مدريد

كان رونالدو دي بور سعيدا جدا بانتصار أياكس الكبير على ريال مدريد الذي يراه إنجازا يفوق فوز الفريق على نفس المنافس منذ 24 عاما في دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم أياكس وهولندا السابق في حوار مع قناة فيرونيكا.تي.في:"ما فعلناه في 1995 (الفوز في إسبانيا على ريال مدريد 2-0) كان رائعا، لكن هذا أفضل إنجاز".

خلال رحلة أياكس للدفاع عن لقبه في دوري الأبطال موسم 1995-1996 هزم ريال مدريد ذهابا وإيابا في دور المجموعات.

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هذه المرة، جرد ريال مدريد من اللقب بالفوز في عاصمة إسبانيا بنتيجة 4-1 في الدور ثمن النهائي.

وعزف أياكس سيمفونية رائعة في ملعب سانتياجو برنابيو مكتسحا الفريق الملكي الذي ارتكن إلى فوزه ذهابا في هولندا بنتيجة 2-1.

أياكس دوري أبطال أوروبا

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