تايكوندو - هداية ملاك تحصد برونزية أمريكا المفتوحة

الأحد، 03 مارس 2019 - 12:43

كتب : محمد سمير

هداية ملاك - تايكوندو

توجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية تحت 67 كجم ببطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو.

وودعت هداية بطولة أمريكا من قبل النهائي بسبب عدم قدرتها على استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

ويحصد الخاسر في قبل نهائي بطولات التايكوندو على الميدالية البرونزية مباشرة.

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وكانت هداية ملاك قد حصدت ذهبية بطولة مصر الدولية الأسبوع الماضي بالغردقة.

كما حصدت هداية ذهبية بطولة قبرص الدولية التي أقيمت الشهر الماضي.

وتستعد هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2014 للتأهل في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وتقام بطولة العالم للاسكواش هذا العام في مدينة مانشستر البريطانية من 15 إلى 19 مايو المقبل.

هداية ملاك تايكوندو أمريكا المفتوحة

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