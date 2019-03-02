الداخلية يحبط الاتحاد ليتعادلان بهدف لمثله

السبت، 02 مارس 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

أجبر الداخلية مضيفه الاتحاد على التعادل بنتيجة 1-1 يوم السبت في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الداخلية الخروج بنقطة من الإسكندرية في لقاء سيطر عليه زعيم الثغر لكنه فرط في تقدمه على ضيفه ليتعادل.

وسجل خالد قمر هدفا جميلا بضربة رأس في الدقيقة 17 لكن عبد العزيز السيد لاعب الداخلية أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 19 بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى.

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واستمر الاتحاد في المركز 14 ورفع رصيده إلى 25 نقطة بينما ارتقى الداخلية للمركز 15 ورصيده 23 نقطة.

ويحل الاتحاد ضيفا على الإنتاج الحربي يوم الخميس بينما يلعب الداخلية أمام ضيفه مصر للمقاصة في 11 مارس.

الاتحاد الداخلية الدوري المصري

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