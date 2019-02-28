راموس: النتيجة كانت مخيبة.. والآن نركز على كلاسيكو الليجا

الخميس، 28 فبراير 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

راموس

شدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على فريقه طوى صفحة كلاسيكو كأس إسبانيا الذي خسره بثلاثية نظيفة على يد برشلونة، ويركز على مواجهة الفريقين المقبلة في الدوري.

وقال راموس في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر "النتيجة كانت مخيبة، شكرًا لدعمكم الدائم".

وأضاف "الآن نركز على كلاسيكو الدوري الإسباني.. هلا مدريد"

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وفرط ريال مدريد في فرصة التفوق على غريمه اللدود بعدما ظفر بتعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب كامب نو.

سقط الملكي في ميدانه وأمام جمهوره وتلقى خسارة قاسية بنتيجة 3-صفر ليقتنص منه برشلونة بطاقة الصعود للنهائي.

وأبدع سواريز مهاجم أوروجواي في المباراة وسجل هدفين وكان منخرطا في الثالث الذي جاء بقدم رافايل فاران مدافع ريال مدريد.

ويوم السبت الفرصة سانحة لريال مدريد للثأر عندما يتواجهان مجددا.. هذه المرة في الدوري الإسباني.. وعلى نفس الملعب الذي استضاف موقعة الأربعاء.. سانتياجو برنابيو.

سيرجيو راموس ريال مدريد برشلونة

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