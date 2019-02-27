يوفنتوس يعلن انتقال حارسه لسامبدوريا بشكل نهائي

أعلن نادي يوفنتوس أن حارسه إيميل أوديرو أصبح لاعباً في سامبدوريا بشكل نهائي.

وانضم حارس المرمى إلى سامبدوريا بصورة نهائية بعد أن تحققت الشروط المنصوصة في العقد، ليتم تفعيل بند الالتزام بشراء اللاعب.

وجاء البيان الرسمي الذي أصدره يوفنتوس على النحو التالي:-

يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه وبعد تحقق الشروط المنصوصة في العقد تم تفعيل بند الالتزام بشراء اللاعب إيميل أوديرو بشكل نهائي من قبل نادي سامبدوريا مقابل 20 مليون يورو.

سيتم دفع المبلغ خلال الأربع سنوات المالية القادمة.

تحمل الصفقة تأثيراً إيجابيا بقيمة حوالي 19.9 مليون يورو.