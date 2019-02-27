جاتوزو: لم نقدم مستوانا الأفضل أمام لاتسيو

يرى جينارو جاتوزو مدرب ميلان أن مستوى فريقه تراجع عن المباريات الأخيرة حين واجه مضيفه لاتسيو يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي لكأس إيطاليا والذي انتهى بدون أهداف.

وقال لاعب ميلان السابق في حوار مع قناة راي سبورت الإيطالية:"مستوانا تراجع عن المباريات الأخيرة، لكننا نعلم أن المواجهة ستحسم بعد 180 دقيقة. واجهنا فريقا قوي بدنيا دائما يضغط بأربعة أو خمسة لاعبين، أدينا جيدا على مستوى الدفاع. لسوء الحظ، ارتكبنا أخطاء كثيرة في الثلث الأخير ولم نخدم شيشتوف بيونتك".

واستمر لاعب إيطاليا السابق "خواكين كوريا راقب تيموي باكايوكو وحاولنا اللعب بواسطة لاعبي الوسط الآخرين، لكنا واصلنا المحاولة بنفس الطريقة. لم نمرر جيدا، أتحنا خمس أو ست فرص خطيرة لهجمات مرتدة. لا أتفق مع من يروا أن لاتسيو كان سيئا، لأنه فريق يخدعك بتهدئة إيقاع المباراة ثم يعاقبك".

حافظ ميلان على نظافة شباكه لكن لابد له من التسجيل في مرمى منافسه في لقاء الإياب في 24 إبريل إذا أراد المرور إلى نهائي البطولة.

ويواجه فيورنتينا فريق أتلانتا في نصف النهائي الآخر. يستضيف الأول لقاء الذهاب يوم الأربعاء.

وخسر ميلان نهائي البطولة في الموسم الماضي أمام يوفنتوس بنتيجة 4-صفر.