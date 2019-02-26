مؤتمر فالفيردي: من الصعب خوض مباراتين ضد ريال مدريد بنفس الأسبوع... لكن نعمل للفوز

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إنه من الصعب خوض مباراتين بالكلاسيكو خلال أسبوع واحد أمام ريال مدريد قبل أن يؤكد أن نية فريقه الفوز في كلا المواجهتين.

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في إياب نصف نهائي كأس الملك عقب التعادل في كامب نو إيجابيا بهدف لمثله، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "ليس من الطبيعي خوض مباراتين بالكلاسيكو وفي ذلك المستوى خلال أسبوع واحد ومن الصعب تحقيق نفس النتيجة في كلا المباراتين".

قبل أن يستدرك "لكن نيتنا الفوز غدا ثم الفوز في اللقاء المقبل".

وأكمل "يجب أن نخرج للملعب ونحاول إلحاق الأذى بهم لأنه إن لم نسجل فلن نتأهل للنهائي".

وعن نتائج برشلونة الجيدة في سانتياجو برنابيو قال فالفيردي: "لا نستطيع النظر للمستقبل نعم هذا أمر ملحوظ ولكننا لا نهتم بالماضي نريد فقط الفوز غدا".

وواصل "لا يوجد ضمان إننا سنفوز لذا لا أهتم كثيرا بالإحصائيات".

وأردف "ريال مدريد لديه الكثير من الأسلحة ولكننا أيضا نمتلك أسلحتنا وكل شيء سيعتمد على من سيؤدي بشكل أفضل في المباراة".

وأتم "نحن معتادون على لعب مباراة بتلك الأهمية خلال عدة أيام ونريد الفوز غدا ثم التحضير للقاء الدوري".

طالع أيضا

في الجول ينشر – خطاب وزارة الداخلية لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباريات الكأس

تعرف على ما قدمته الوجوه الجديدة بمعسكر المنتخب

فتوح لـ في الجول: رحلت عن الزمالك من أجل هذه اللحظة

خماسي بيراميدز والسولية ومحمود علاء ومفاجآت في اختيارات أجيري لمعسكر مارس

من يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام النيجر ونيجيريا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة