حوار - توني كروس: لا أشعر بالتوتر قبل الكلاسيكو.. واللعب في برنابيو يمنحنا الثقة ضد برشلونة

"لا أشعر بالتوتر عندما أخوض مثل هذه المباريات الكبيرة.. لعبت الكثير من المواجهات الهامة والحاسمة خلال مسيرتي الكروية وحصلت على العديد من الألقاب".. كان هذا تعليق توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة برشلونة مساء غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سنتياجو برنابيو.

وتعادل ريال مدريد مع برشلونة في الذهاب بهدف لمثله.

النجم الألماني توني كروس أجرى حوارا مطولا مع رابطة الأندية الإسبانية قبل الكلاسيكو المنتظر. ويستعرض معكم FilGoal.com الحوار بالكامل.

كيف يستعد للكلاسيكو

وتحدث كروس في البداية عن كيف يستعد للكلاسيكو قائلا: "وصلت إلى هنا منذ 4 سنوات ونصف والأجواء دائما في الأيام ما قبل الكلاسيكو لا تصدق، هناك ضجة إعلامية حقيقية وشعور بالإثارة من الجميع، وهو أمر مميز لأنه صراع كبير ضد فريق مميز آخر، وكل هذا يمنح المباراة خصوصية إضافية عن غيرها".

وأضاف "هذه المباراة تضم أفضل فريقين في العالم وفي غرف الملابس نتعامل معها كأنها مواجهة لا مثيل لها وبالفعل هي كذلك بالنسبة للاعبي الفريقين بسبب تاريخ المنافسة بينهما".

وأكمل "كانت هناك الكثير من المواجهات القوية بين الفريقين، وتكون ذلك دائما لأن الطرفان يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد. برشلونة فريق قوي والدفاع ضده لا يكون سهلا ولديهم مجموعة من اللاعبين المميزين في كل مركز".

وتابع "اللعب في برنابيو شيء فريد من نوعه وفي بعض الأوقات يصعب وضع الكلمات لأننا في كل المباريات التي تقام على أرضنا نشعر أننا مميزين، وبالتأكيد مواجهة برشلونة تختلف عن غيرها".

واستمر في حديثه "بغض النظر عن الخصم الذي نلعب ضده إذا كنت تتحكم في وسط الملعب سيكون لك الأفضلية في الدفاع والهجوم وبالتأكيد هناك الكثير من الأدوار التي يمكن لكل لاعب أن يقوم بها أو ينفذها بخلاف دوره الرئيسي في الملعب".

النجم الألماني أردف "أنا عادة لا أشعر بالتوتر قبل مثل هذه المباريات لأنني لعبت في الكثير من البطولات خلال مسيرتي وكنت محظوظا للفوز بالكثير من الألقاب، لذا لا أفكر فيما كنا سنفوز أو سنخسر، فقط أتطلع إلى خوض المباريات بهذا الحجم والأهمية وأركز أن أستمتع بها".

شباب ريال مدريد

وعن مجموعة اللاعبين الشباب في ريال مدريد تحدث كروس "لدينا بعض اللاعبين الشباب أصحاب الموهبة الكبيرة، أتمنى أن أكون هنا لسنوات قادمة لمساعدتهم، بالتأكيد سيحصلون على المزيد من الدقائق وسيأتي دورهم وبالفعل قدموا أشياء رائعة ومن الطبيعي أن يظهروا مع الفريق بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وشرح "إذا كان اللاعب لا يشارك بهو ببساطة لا يتحسن وهذا الموسم الجميع حصل على فرصة للمشاركة وهناك الكثير من المواهب في الفريق وأنا متحمس لرؤية ماذا سيقدمون".

مودريتش وسولاري

وانتقل للحديث عن خط وسط فريقه "أشعر بالراحة عندما ألعب مع مودريتش وأيضا كاسيميرو، نحن الثلاثة نتناسب جدا معا ومن أحد مفاتيح قوة الفريق".

وأوضح كروس "المدرب سولاري يعرف جيدا ماذا يحدث وبالتأكيد يقدم لنا المساعدة لأن لديه مثل هذه التجارب في مسيرته الكروية الماضية كلاعب".

وأكد "أعتقد أن سولاري قدم عمل رائع معنا وبالفعل واجه بعض الحظ السيء في عدة مباريات، ولكن حققنا تقدم رائع خلال الشهر الماضي والآن لدينا فرصة للقتال من أجل الألقاب".

وأتم حواره "خلال الأسابيع الماضية وضعنا أنفسنا على المسار الصحيح، لم نفز على أرضنا ضد جيرونا ولكننا قدمنا أداء جيد والجدول الزمني المزدحم يسبب لنا أرتباك، والآن علينا فعل ما كنا نفعله من قبل والحفاظ على أسلوبنا لتحقيق الفوز".

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