ساري: كيبا ارتكب خطأ كبيرا.. قد لا يشارك أمام توتنام

قد لا يشارك كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي في مواجهة فريقه أمام توتنام بعد رفضه الخروج أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، حسبما قال مدربه ماوريسيو ساري.

كيبا رفض إجراء تبديل مع زميله ويلي كاباييرو قبل دقائق من التوجه لركلات الترجيح أمام السماوي، وهو ما سبب غضبا كبيرا من مدربه الإيطالي، الذي أظهر عدم رضاه عن لاعبه، في المباراة التي خسرها البلوز وتصدى كيبا فيها لركلة ترجيح واحدة.

وعند سؤاله عن فرص مشاركة الحارس الإسباني أمام الديوك، قال: "لا أعلم، ربما يشارك وربما لن يشارك، علي أن أحدد القرار".

وأضاف "أريد إرسالة رسالة إلى مجموعتي، وتلك الرسالة قد تجعل كيبا في أرض الملعب أو على دكة البدلاء. لقد ارتكب خطأ كبيرا".

وواصل حديثه "هناك بعض النتائج التي ترتيب على ما حدث، إن كانت النتائج هي أن تلعب فعليك أن تكون جاهزا للعب، وإن كانت الجلوس على الدكة فعليك أن تكون جاهزا لذلك أيضا".

وأوضح "تحدثت مع كيبا، ثم تحدثنا جميعنا، اعتذر للجاهز الفني ولكن هذا ليس كافيا، ثم اعتذر لزملائه وللنادي. ارتكب خطأ كبيرا ولكننا لا نريد قتله".

وتطرق ساري إلى قرار الاعتماد على كاباييرو موضحا أن القرار كان فنيا وليس بسبب شعور كيبا بالإصابة في البدء إذ لعب الحارس الأرجنتيني مع مانشستر سيتي من قبل مما قد يمنحه ميزة في ركلات الترجيح.

وأشار "لم أرغب في خوض ركلات الترجيح بحارس مصاب بشد عضلي، وكاباييرو يعرف باقي اللاعبين لذا كان من الأفضل أن يشارك، لكن بعد ذلك تفهمت أن كيبا كان قادرا على لعب الركلات".

وعند سؤاله إن كان يظن أن لاعبي تشيلسي مازالوا يدعمونه أم لا، أجاب الإيطالي "هل رأيتم مباراة يوم الأحد؟ لذا عندكم الإجابة، كان موقفا غير اعتيادي وأظن أن بعض اللاعبين صدموا مما حدث".

وأتم "تحدثنا مع بعضنا البعض جميعا بالأمس، والموقف الآن أكثر وضوحا".

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