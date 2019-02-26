بيراميدز: 100 مليون جنيه لخدمات التعليم والصحة والرياضة والمرافق والأسر المحتاجة

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، رصْد مبلغ 100 مليون جنيه مصري، لخدمات اجتماعية في مختلف أنحاء مصر.

بيراميدز ذكر في بيانه: "انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الأسر المحتاجة".

وأضاف البيان: "كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية".

محددا الميزانية: "ويؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري".

واختتم البيان: "ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي".

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