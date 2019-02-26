كلوب: فيرمينو قد يلحق بمباراة واتفورد ولكن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الإصابة التي ضربت مهاجمه روبرتو فيرمينو في لقاء مانشستر يونايتد يوم الأحد قد تبعده عن مباراة واتفورد.

فيرمينو لعب لمدة نصف ساعة في تعادل ليفربول السلبي مع يونايتد قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "يبدو أن الحظ وقف معنا بشكل واضح. الإصابة ليست خطيرة كما كنا نظن في البداية، ولكن إذا غادر بوبي الملعب فذلك ليس علامة جيدة".

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وأضاف المدرب الألماني "سنلعب غداً والوقت ضيق، ولكنه سيكون متواجدا في مباراة الدربي ضد إيفرتون يوم الأحد".

قدم الدولي البرازيلي انزلقت تحته حين حاول تمرير الكرة لزميله المصري محمد صلاح، وتلقى فيرمينو العلاج ودخل لأرض الملعب من جديد، لكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

وشدد كلوب "لأنه بوبي أود أن أقول (نعم هناك فرصة لمشاركته ضد واتفورد)، لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأستخدم هذه الفرصة أم لا".

وغادر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ملعب أولد ترافورد مستندا على عكازين بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد.

وأتم "عدم كتابة اسم فيرمينو في قائمة مباراة واتفورد سيكون خطأ لا يغتفر لأنه يتعافى بسرعة كبيرة".

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ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

روبرتو فيرمينو ليفربول واتفورد

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