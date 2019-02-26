الزمالك راحة من تدريبات اليوم.. والسفر إلى أنجولا الجمعة

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام مصر للمقاصة والتي كان مقررا لها يوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الجولة الثالثة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الأربعاء قبل السفر عصر الجمعة المقبل إلى أنجولا.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطتين بينما يأتي بترو أتليتكو بالتساوي مع نصر حسين داي بأربع نقاط لكل منهما ويتصدر جور ماهيا المجموعة بست نقاط.