كلوب: نحن في وضع جيد للغاية والآن علينا استغلاله أمام واتفورد

يرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الاستفادة من عودة الفريق إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لزيادة شحن لاعبيه قبل مواجهة واتفورد.

ويحل واتفورد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

ورداً على سؤال حول قيمة النقطة التي حصدها الفريق على أولد ترافورد، قال كلوب لموقع ناديه: "بالتأكيد. هذا جيد تماماً. لا أريد أن أغلق عيناي على الوضع، لأنه إذا كان يونايتد مضطرباً، عليك الفوز ونحن لم نفعل ذلك".

وأضاف "بالطبع أنا على ما يرام مع التعادل. دعونا نواصل. لم نحرز أهدافاً في مباراتين على التوالي أمام فرق عالمية. هذا ما حدث لكثير من الفرق الأخرى أيضاً. نحن في وضع جيد للغاية والآن علينا أن نستغله على أرض الملعب".

وأوضح المدرب الألماني "كانت مباراة صعبة. أعتقد أنه كان في إمكاننا أن نخوضها بشكل أفضل بنسبة 100%. سنعمل على ذلك، ليس لدينا الكثير من الوقت للتحضير لمباراة واتفورد، ولكننا سنخوضها على ملعبنا ونأمل أن يساعدنا جمهورنا".

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.