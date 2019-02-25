ميلنر: علينا إيجاد طريقة لضرب التكتلات الدفاعية لمن يحاول إيقاف خطورتنا

يعلم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه بحاجة للعمل على التحسن في بعض الأمور بعد خروج الفريق بتعادل سلبي للمباراة الثانية على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن التعادل السلبي في مباراة يونايتد هو الثاني على التوالي لليفربول بعد أن كان قد تعادل سلبيًا أيضًا ضد بايرن ميونيخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تلعب لفريق بحجم ليفربول، وبجانب اللاعبين الرائعين الذين يمتلكهم الفريق، تكون لديك رغبة في الفوز في كل المباريات بغض النظر عن هوية المنافسين، ونحن نعلم أننا بمقدورنا فعل ذلك. لذلك، نصاب ببعض الإحباط عندما لا ننجح في تحقيق الفوز، ولكن في بعض الأحيان تنظر إلى مباراة كهذه في نهاية الموسم وترى أن نتيجتها ربما لم تكن سلبية".

وأضاف "الطريق لا يزال طويلًا ويجب علينا الاستمرار في المنافسة حتى النهاية. الخروج بشباك نظيفة كان أمرًا جيدًا، وبالنظر إلى المنافس، فأعتقد أنهم لم يحظوا بالكثير من الفرص، ووقعوا في مصيدة التسلل كثيرًا. يتعين علينا العمل على إيجاد طريقة لفك التكتلات الدفاعية للفرق التي تركن إلى الدفاع أمامنا لإيقاف خطورتنا".

وواصل ميلنر "لقد واجهنا فرقًا عديدة تعتمد هذا الأسلوب هذا الموسم لأنهم يكنون لنا الكثير من الاحترام ويعرفون قدراتنا جيدًا. هذا أحد الأشياء التي يجب علينا التعامل معها وإيجاد حلول لها".

وفي تعليق له على عدم استطاعة ليفربول هز شباك مانشستر يونايتد، قال ميلنر: "أعتقد أن تحركاتنا داخل الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة لافتقادنا للمسة الأخيرة الحاسمة. لم نستطع اختراق خط الدفاع أو خلق مساحات في العمق كما نريد. مانشستر يونايتد لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم في الوقت الحالي ويتميزون بالتنظيم الدفاعي الجيد، لذلك كان اختراق دفاعهم أمرًا صعبًا، ولكن هذا لا ينفي أننا كان يجب علينا خلق فرصًا أكثر بالنظر إلى جودة لاعبينا".

بهذا التعادل، ارتقى ليفربول لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم، ويتمنى ميلنر أن يصنع هذا التعادل فارقًا في نهاية الموسم، وربما ينظر إليه كنتيجة إيجابية حينها.

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وأوضح "أولد ترافورد يظل ملعبًا صعبًا، خاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها مانشستر يونايتد مؤخرًا. لقد ركضنا كثيرًا ولكننا لم نستطع خلق العديد من الفرص التهديفية. علاوة على ذلك، لقد شكلنا بعض الخطورة من الكرات الثابتة وبعض الفرص الأخرى. كانت إحدى رغباتنا الخروج بشباك نظيفة ثم نرى ما يحدث بعدها. كنا نرغب في تحقيق الفوز، وهذا هو هدفنا في كل المباريات. ربما تكون نقطة إيجابية في نهاية الموسم، ولكن هذا الحديث سابق لأوانه الآن".