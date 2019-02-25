المقاصة: تأجيل مباراتنا ضد الزمالك طلب عادل.. موقفنا مختلف عن أزمة الأهلي وبيراميدز

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

وصف وليد هويدي مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة أن مطالبة ناديه بتأجيل لقاء الزمالك المقرر له يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لكأس مصر بالطلب العادل.

وأوضح هويدي عبر قناة أون سبورت "جدولنا الحالي يفرض علينا اللعب أيام 14 و18 و22 و27 فبراير إضافة إلى 2 مارس المقبل".

وأضاف "أما الجدول القديم الذي تعدل بسبب أزمة لقاء الأهلي وبيراميدز، كان محددا لمبارياتنا أيام 19 و26 مارس و2 مارس ضد الإنتاج الحربي".

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وأشار "نعاني من الإجهاد في ظل تكثيف المباريات، فكيف نلعب ضد الإنتاج يوم 27 فبراير ثم نواجه الإنتاج يوم 2 مارس رغم أن المنافس حصل على فترة راحة منذ يوم 21 فبراير".

ولفت "تحدثنا في الأمر منذ فترة، وعندما وجدنا استجابة من نادي الزمالك تقدمنا بطلب تأجيل اللقاء خاصة أن الزمالك تنتظره مباراة أيضا ضد بترو أتلتيكو في أنجولا يوم 4 مارس، لذا أعتقد أن طلب التأجيل مطلبا عادلا".

وأردف وليد هويدي "لم نتواصل مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، بل أرسلنا الطلب بعد تضامن الزمالك، قصتنا مختلفة عن مباراة الأهلي وبيراميدز، فهي تخص جهات أعلى من اتحاد الكرة هي من تتحكم في هذا الأمر".

وأكد في ختام تصريحاته "جاهزون لكل الاحتمالات، إذا أمكن التأجيل أو أقيم اللقاء في موعده يوم الأربعاء، سننفذ تعليمات اتحاد الكرة، ولكن الأمر لا يسلم حتى لا يقال أننا لم نتقدم بطلب للتأجيل".

في الكأس الزمالك مصر للمقاصة

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