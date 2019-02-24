تشكيل الجونة – مكي وجدو يهاجمان الأهلي.. وعبد الملك على الدكة

الأحد، 24 فبراير 2019 - 15:20

كتب : أحمد الخولي

جدو - الجونة

يعول حمادة صدقي المدير الفني للجونة على أحمد حسن مكي ومحمد ناجي "جدو" لقيادة هجوم فريقه ضد الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وفي ظل غياب معاري الأهلي بسبب بند عدم المشاركة ضد الأحمر، يعتمد صدقي على أحمد الألفي وإسلام عبد النعيم كجناحين هجوميين.

ويجلس أحمد عيد عبد الملك على دكة بدلاء الفريق.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

الدفاع: جوناثان انجويم – خالد صبحي – أحمد سعيد "أوكا" – محمد نادي

الوسط: إسلام عبد النعيم – جاتوش بانوم – سيرجي أكا – أحمد الألفي

الهجوم: محمد ناجي "جدو" – أحمد حسن مكي

البدلاء: عمر رضوان – محمد محسن ليلة – إسلام رشدي – لؤي وائل – أحمد عيد عبد الملك – عمرو السعداوي – أوسيني بوي

الجونة الأهلي في الدوري

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