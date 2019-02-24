تشكيل يونايتد - لوكاكو وراشفورد يهاجمان ليفربول

اختار أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الدفع بماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو في هجوم الفريق الذي يواجه يوم الأحد فريق ليفربول في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب سكوت ماكتوميناي في وسط الملعب ليعوض المصاب نيمانيا ماتيتش.

والتشكيل كاملا جاء على النحو التالي:

الحارس: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يانج

الوسط: بول بوجبا - ماكتوميناي - أندير هيريرا

الهجوم: راشفورد - لوكاكو - خوان ماتا