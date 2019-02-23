بالفيديو – دورتموند في خطر.. بايرن يشاركه الصدارة بشكل مؤقت

السبت، 23 فبراير 2019 - 18:45

كتب : FilGoal

خابي مارتينيز - بايرن ميونيخ

تساوى بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند في عدد النقاط بصدارة الدوري الألماني، بفوزه الصعب 1-0 على ضيفه هيرتا برلين في ملعب أليانتس أرينا.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة الإسباني المتألق خابي مارتينيز، وكان كافيا لوصول بايرن إلى الصدارة مؤقتا.

الزعيم البافاري رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دورتموند المتصدر، وبمباراة أقل.

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عقدة هيرتا برلين أمام بايرن تتأكد، إذ يعود آخر انتصار للفريق العاصمي على أرض بايرن إلى عام 1977، وبعدها فشل في تكرار الإنجاز لـ24 مباراة متتالية.

بايرن احتاج للانتظار حتى الدقيقة 62 ليسجل الهدف الوحيد برأسية خافي مارتينيز الذي تلقى عرضية من ركلة ركنية نفذها خامس رودريجيز.

الدقيقة 48 شهدت إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه الهولندي كريم رقيق مدافع هيرتا، إثر اعتدائه على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

بايرن ميونيخ هيرتا برلين خابي مارتينيز الدوري الألماني

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