بالفيديو - ميسي يرد على نافاس بهدف رائع ويحقق رقما عجيبا في مواجهات إشبيلية

السبت، 23 فبراير 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - إشبيلية

تشهد مباراة إشبيلية وبرشلونة الجارية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 25 من الدوري الإسباني، الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

إشبيلية تقدّم بالهدف الأول بواسطة المخضرم خيسوس نافاس في الدقيقة 22 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من الفرنسي وسام بن يدر.

الهدف هو الثاني لـ نافاس في مسيرته أمام برشلونة، بعد هدف عام 2011.

أخبار متعلقة

جيرو: أودوي يُذكرني بـ مبابي.. موهبته رائعة سيميوني: أعتذر عن الإشارة.. كانت مقصودة لفريقي وليس يوفنتوس بوكيتينو عن مشادته مع حكم لقاء بيرنلي: ما حدث في الملعب يبقى في الملعب بالفيديو - عودة كين لم تنقذهم.. بيرنلي يوقف انتصارات توتنام ويخطف فوزا مثيرا

لكن رد برشلونة لم يتأخر وجاء بواسطة الأسطورة ميسي الذي تلقى عرضية من إيفان راكيتيتش، وأطلق تسديدة خارقة على الطائر، هزت شباك الفريق الأندلسي في الدقيقة 26 مدركة التعادل.

الهدف الـ26 لـ ميسي في ميرته أمام إشبليية بالدوري الإسباني، متفوقا على كريستيانو رونالدو الذي سجّل 25 هدفا أمام إشبيلية.

ميسي خيسوس نافاس الدوري الإسباني برشلونة إشبيلية

نرشح لكم

أخر الأخبار

في بيان رسمي.. بيراميدز لـ الأهلي: ننتظركم 9 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - روما ينتزع فوزا عسيرا في اللحظات الأخيرة من أنياب فروزينوني 17 دقيقة | أوروبا
مدرب وست بروميتش: إصابة حجازي؟ تدخلت سريعا لأنه لم تبدو جيدة 37 دقيقة | المحترفون
ضربة قوية لـ بايرن.. إصابة كومان وغياب شبه حتمي عن مواجهة ليفربول 52 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – رسالة من لاعبي بيراميدز إلى تركي آل الشيخ: لن نُكمل بدونك ساعة | الدوري المصري
مصدر في الجونة لـ في الجول: الأهلي رفض مشاركة معاريه ضده.. الرباعي لن يلعب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك