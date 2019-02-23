بالفيديو - ميسي يرد على نافاس بهدف رائع ويحقق رقما عجيبا في مواجهات إشبيلية

تشهد مباراة إشبيلية وبرشلونة الجارية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 25 من الدوري الإسباني، الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

إشبيلية تقدّم بالهدف الأول بواسطة المخضرم خيسوس نافاس في الدقيقة 22 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من الفرنسي وسام بن يدر.

الهدف هو الثاني لـ نافاس في مسيرته أمام برشلونة، بعد هدف عام 2011.

لكن رد برشلونة لم يتأخر وجاء بواسطة الأسطورة ميسي الذي تلقى عرضية من إيفان راكيتيتش، وأطلق تسديدة خارقة على الطائر، هزت شباك الفريق الأندلسي في الدقيقة 26 مدركة التعادل.

الهدف الـ26 لـ ميسي في ميرته أمام إشبليية بالدوري الإسباني، متفوقا على كريستيانو رونالدو الذي سجّل 25 هدفا أمام إشبيلية.