مواعيد مباريات اليوم السبت 23-2-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال

دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي. أهلا بكم في السبت الكروي.

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الإسماعيلي يعود من جديد للظهور في دوري أبطال إفريقيا. يستضيف شباب قسنطينة الجزائري في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

في الدوري الإنجليزي، يحل توتنام ضيفا على بيرنلي في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

نيوكاسل يواجه هدرسفيلد في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 7.

بورنموث يواجه ولفرهامبتون في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وتُختم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر أمام كريستال بالاس على بي إن سبورتس 2 في السابعة والنصف مساءً.

في إسبانيا، تنطلق مباريات السبت بمواجهة خيتافي أمام رايو فاليكانو في الثانية ظهرا على بي إن سبورتس 3.

ثم تنطلق القمة المرتقبة بين إشبيلية وبرشلونة في الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

بعدها يلعب ألافيس أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3 ويليه أتليتك بلباو أمام إيبار في العاشرة إلا ربع على نفس القناة.

في إيطاليا، يلعب تورينو أمام أتالانتا في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4 ثم فروزينوني ضد روما في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الفرنسي ستكون بين باريس سان جيرمان و نيم أولمبيك في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 6.

وفي الدوري الألماني، يستضيف بايرن ميونيخ نظيره هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويلعب محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع قاسم باشا أمام ألانيا سبور في الثالثة عصرا في لقاء لن يبث في الشرق الأوسط.

وفي الدوري اليوناني، من المنتظر ظهور عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس أمام أستيراس في الخامسة والربع مساءً.

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