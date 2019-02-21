انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (3) باتي (0).. المدفعجية إلى دور الـ16

أرسنال يتسقبل باتي بوريسوف البيلاروسي في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة المدفعجية بهف نظيف فإن الفريق اللندني يأمل التعويض وتخطي باتي للتأهل إلى دور الـ16.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا.

_ _ _ _

نهاية اللقاء

ق60: سوكراتيس يسجل الثالث من رأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: رأسية من موستافي إثرضربة ركنية وفي الشباك الهدف الثاني

ق30: رأسية من أوباميانج وتمر فوق العارضة إثر عرضية من الجبهة اليسرى.

ق20: صاروخية من جاكا و الحارس يتصدى.

ق6: تسديدة رائعة من إيوبي ولكن تمر إلى جوار القائم.

ق4: هدف أول ذاتي للمدفعجية لمدافع باتي زاخار فولكوف بالخطأ في مرماه إثر عرضية من أوباميانج.

انطلاق اللقاء