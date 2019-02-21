مهاجم يوفنتوس: يمكننا قلب النتيجة على أتليتكو في الإياب

الخميس، 21 فبراير 2019 - 12:35

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع الجماهير بالفوز على إنتر ميلان

يعتقد فيديريكو بيرنارديسكي مهاجم يوفنتوس أن فريقه قادر على تخطي الهزيمة بهدفين دون مقابل على يد أتليتكو مدريد والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهُزم يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولم تسر كما كنا نأمل، ولكن لحسن الحظ هناك مباراة أخرى".

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وأضاف "سنحتاج بالتأكيد إلى أن نكون أفضل في مباراة الإياب وألا نرتكب أخطاء مثلما حدث في لقاء الذهاب".

وأتم "نتيجة 2-0 هي نتيجة مهمة لأتليتكو، ولكن يمكننا أن نقلب النتيجة على أرضنا. لدينا 90 دقيقة للبقاء في دوري الأبطال".

بعد تلقي هدفين خلال خمس دقائق، أصبح تأهل اليوفي إلى الدور المقبل معقداً، ولكنه ليس مستحيلاً. سيحاول يوفنتوس في تورينو يوم 12 مارس قلب النتيجة.

يوفنتوس أتليتكو مدريد

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