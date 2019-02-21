مدافع يوفنتوس يتحدى أتليتكو: سنفوز بلقاء الإياب ونتأهل

الخميس، 21 فبراير 2019 - 11:49

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - يوفنتوس

بلهجة تحدي، شدد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس على أن فريقه يمكنه تعويض الهزيمة من أتليتكو مدريد بثنائية نظيفة والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهُزم يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيلليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه "تُغير بعض الأمور مجريات اللقاء وعانينا من الضربات الثابتة".

أخبار متعلقة

أليجري عن التعويض في الإياب: لن يكون الأمر سهلا جدار أوبلاك وصلابة سيميوني وهزيمة رونالدو في أبرز أرقام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مدافع ليفربول: فابينيو لم يكن بحاجة للمساعدة في مركز قلب الدفاع أليجري: تهنا في الشوط الثاني.. ورونالدو كان جيدا

وأضاف "يجب أن نكون أكثر وعياً وتركيزاً، وأن نبقى هادئين ونقاوم، لأننا نستطيع التأهل من تورينو".

واتم المدافع الإيطالي المخضرم" لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع، سنفوز في مباراة الإياب".

بعد تلقي هدفين خلال خمس دقائق، أصبح تأهل اليوفي إلى الدور المقبل معقداً، ولكنه ليس مستحيلاً. سيحاول يوفنتوس في تورينو يوم 12 مارس قلب النتيجة.

يوفنتوس أتليتكو مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بطريقة أكثر سخرية.. رئيس ليفربول يرد على تهكم بايرن دقيقة | أوروبا
جودين وستيرلينج وتياجو ودونيير يتنافسون على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال 3 دقيقة | أوروبا
مهاجم يوفنتوس: يمكننا قلب النتيجة على أتليتكو في الإياب 22 دقيقة | أوروبا
تليجراف: عقد سالا مع كارديف غير صحيح 25 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي – فحص طبي لهشام محمد بسبب شكواه أمام الداخلية.. وعاشور وسليمان للمتابعة 33 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الاستئناف لـ في الجول: من حق الأهلي اللجوء لنا ضد قرار المسابقات 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك