مدافع يوفنتوس يتحدى أتليتكو: سنفوز بلقاء الإياب ونتأهل

بلهجة تحدي، شدد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس على أن فريقه يمكنه تعويض الهزيمة من أتليتكو مدريد بثنائية نظيفة والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهُزم يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيلليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه "تُغير بعض الأمور مجريات اللقاء وعانينا من الضربات الثابتة".

وأضاف "يجب أن نكون أكثر وعياً وتركيزاً، وأن نبقى هادئين ونقاوم، لأننا نستطيع التأهل من تورينو".

واتم المدافع الإيطالي المخضرم" لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع، سنفوز في مباراة الإياب".

بعد تلقي هدفين خلال خمس دقائق، أصبح تأهل اليوفي إلى الدور المقبل معقداً، ولكنه ليس مستحيلاً. سيحاول يوفنتوس في تورينو يوم 12 مارس قلب النتيجة.