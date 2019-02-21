أليجري عن التعويض في الإياب: لن يكون الأمر سهلا

الخميس، 21 فبراير 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - يوفنتوس

شدد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على أن تعويض الخسارة بنتيجة 0-2 أمام أتليتكو مدريد ستكون صعبة للغاية.

وحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو في مدريد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وخسر بثنائية نظيفة.

وقال أليجري عن مميزات أتلتيكو مدريد: "إنهم معتادون على لعب هذا النوع من المباريات أكثر منا. لقد ظلوا مركزين في المباراة، في حين أننا ارتكبنا أخطاءً".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "يجب أن نمتلك الثقة للعودة في المباراة القادمة. كنا نعلم أن أتليتكو يجعلوك تلعب بشكل سيئ، ويجب أن تمتلك اليد العليا لتفوز عليهم".

وأوضح أليجري عن مباراة العودة "هناك خيبة أمل الآن، ولكن يجب علينا أن نؤمن أنه بإمكاننا قلب النتيجة".

وأتم "لن يكون الأمر سهلاً، سنحتاج أن نقدم مباراة كبيرة وأن نحافظ على نظامنا، وهو ما لم نفعله في لقاء الذهاب، حتى بعد أن تلقينا الهدف الثاني، وهو الأمر الذي جعلنا نجازف أكثر. ومع ذلك، فإن النتيجة 2-0 يمكن أن تتغير".

ويستضيف يوفنتوس لقاء الإياب يوم 12 مارس المقبل.

يوفنتوس أتليتكو مدريد

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