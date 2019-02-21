جوارديولا: أنا مناصر لتقنية الفيديو.. وشالكه لم يستغل نقصنا

الخميس، 21 فبراير 2019 - 09:50

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تأييده لحكم الفيديو المساعد مشيرا إلى صحة احتساب ركلة جزاء لشالكه بعد الاستعانة به في لقاء الناديين يوم الأربعاء الذي حسمه الأول بنتيجة 3-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني بعد اللقاء:"أنا مناصر كبير لحكم الفيديو المساعد. إنها ركلة جزاء. الثانية أيضا ركلة جزاء. تسلل أيضا. والبطاقة الحمراء ممكن أن تكون بطاقة حمراء".

وسجل شالكه هدفين من ركلتي جزاء، الأولى احتسبها الحكم بعد الاستعانة بالفيديو بعدما لمست الكرة يد المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي.

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ورغم طرد أوتامندي في الدقيقة 68 إلا أن سيتي صمد ليقلب تأخره إلى فوز بتسجيل هدفين في آخر 5 دقائق محققا أسبقية ممتازة قبل استضافته للقاء الإياب في 12 مارس.

وواصل مدرب برشلونة السابق "المنافس لم يقدم الكثير. المنافس جيد أصدقائي".

وأتم "لديهم الجودة لصناعة مشاكل ولكنهم لم يفعلوا الكثير. لعبنا 20 دقيقة 10 ضد 11".

شالكه مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا

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