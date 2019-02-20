تشكيل الزمالك – إبراهيم حسن أساسي.. والونش يعوض علاء ضد طلائع الجيش

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يواجه طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويشارك إبراهيم حسن أساسيا بدلا من أحمد سيد "زيزو"، في وقت يلعب فيه محمود حمدي "الونش" في مكان المصاب محمود علاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: خالد بوطيب

ويجلس على دكة البدلاء كل من عماد السيد، محمود عبد العزيز، محمد عبد السلام، أيمن حفني، أحمد سيد "زيزو"، عمر السعيد وحميد أحداد.

وخرج من القائمة بهاء مجدي ومحمد حسن.

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