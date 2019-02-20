مدافع ليفربول: لم نقدم أفضل ما لدينا أمام بايرن.. ولكن

يرى جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكنه لم يغفل الأمور الإيجابية.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال ماتيب عقب اللقاء: "بايرن فريق رائع وهم أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول إننا قدمنا أفضل ما لدينا أمامهم، ولكن في الوقت نفسه لم تستقبل شباكنا أهدافًا ومازال أمامنا مباراة أخرى في ميونيخ".

وواصل المدافع الكاميروني "بالطبع كنا نرغب في الفوز، ولكنه لم يتحقق. أعتقد أن فرص التأهل في مباراة الإياب لا تزال متكافئة".

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.