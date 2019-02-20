هوملز: نجحنا في منع ليفربول من تهديد مرمانا.. وفرص الصعود متكافئة

أوضح ماتس هوملز مدافع بايرن ميونيخ أن نجاح فريقه في منع ليفربول من تهديد مرمى مانويل نوير جعله يخرج بنتيجة جيدة من ملعب أنفيلد.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال هوملز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن راضون عن الشكل الذي ظهرنا به أمام ليفربول، فلقد نفذنا تعليمات المدرب كما ينبغي".

وأضاف "كان علينا أن نمنع ليفربول من تهديد مرمانا، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك إلى حد كبير".

وشدد "أرى أن فرص الصعود مازالت متكافئة. يجب علينا أن نحقق الفوز في ميونيخ، وأنا متأكد أننا سنقدم مباراة طيبة هناك".

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.