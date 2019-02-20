كلوب: عودة فان دايك ستمكننا من اللعب بشكل أفضل في ملعب بايرن

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فترة الثلاثة أسابيع الفارق بين مباراتي الذهاب والإياب ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ستغير الكثير من الأشياء في تشكيل الفريقين.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وعن شعوره بأن بايرن لديه نقاط ضعف ليستغلها في ألمانيا رد كلوب بقوله "ليس من الحكمة إذا كنت أرى نقاط ضعف أن أخبركم بها الأن. سوف نرى من هو جاهز من اللاعبين للمشاركة في تلك الليلة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لكلا الفريقين هو لقاء هام. شارك بايرن دون ليون جوريتزكا، وأنا متأكد من أنه سوف يشارك في المباراة القادمة ومن ثم ربما يكون آرين روبن لائقا مرة اخرى، بحيث يمكن أن يحدث فارقاً كبيرا مع فريقه. ربما يشارك فرانك ريبيري منذ بداية اللقاء. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتغير".

وواصل الألماني "أما نحن فسوف يعود لصفوفنا فيرجيل فان دايك مرة أخرى ويمكننا اللعب بشكل أفضل مما فعلنا في لقاء الذهاب".

وشدد "لم يتم حسم الفريق المتأهل أيضًا. لا أعتقد أن هناك أي فريق ضعيف، وبالتأكيد لا يوجد فريق ضعيف على ملعبه.. ما كنا نريده في الذهاب هو الحصول على نتيجة يمكننا العمل معها، ويمكننا العمل مع هذه النتيجة".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "كما قلت، لم يتم الحسم بعد، وما زلنا نشعر أننا في المنافسة بشكل صحيح، ولكن علينا أن نظهر ذلك في غضون ثلاثة أسابيع".

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.