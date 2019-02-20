لاعب بايرن: لابد أن نبذل أقصى جهد في ألمانيا لعبور ليفربول

شدد خابي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونيخ على أن فريقه بحاجة لبذل أقصى جهد حتى يتمكن من إسقاط ليفربول في ملعب إليناتس أرينا والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال مارتينيز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللعب في آنفيلد أمر رائع. أنا سعيد بالمستوى الذي ظهرت به وظهر به الفريق ككل".

وأضاف "لكن مازالت هناك مباراة في ميونيخ، ولم يحسم الأمر بعد. لابد أن نبذل أقصى ما في وسعنا في مباراة الإياب".

وأتم النجم الإسباني "لقد خرجنا بتعادل سلبي ضد منافس قوي، لذلك أعتقد أنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

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ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.